Медведев уверяет, что экономика России выдержит любые санкции

Россия может принять различные ответные меры на возможные экономические санкции Запада, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Bloomberg, пишет Газета.ru.

Премьер также отметил, что при любом раскладе в российской экономике соцобязательства будут выполнены. По его словам, никаких сомнений нет в том, что Россия выдержит абсолютно любые санкции.

«Вопрос только в том, что от этого приобретут Соединенные Штаты Америки, что от этого приобретёт весь мир, который еле-еле оправился от того кризиса, который всех нас в общем застиг в 2008 году. Кстати, первопричина которого находилась в Соединенных Штатах», — добавил глава правительства.

Пока, по его мнеию, санкции Запада против России не оказали никакого существенного эффекта, а только способствуют созданию напряженности в экономике ЕС и США.