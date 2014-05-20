Медведев уверяет, что экономика России выдержит любые санкции
Медведев думает, что пока санкции Запада против России не оказали никакого существенного эффекта.
Россия может принять различные ответные меры на возможные экономические санкции Запада, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Bloomberg, пишет Газета.ru.
Премьер также отметил, что при любом раскладе в российской экономике соцобязательства будут выполнены. По его словам, никаких сомнений нет в том, что Россия выдержит абсолютно любые санкции.
«Вопрос только в том, что от этого приобретут Соединенные Штаты Америки, что от этого приобретёт весь мир, который еле-еле оправился от того кризиса, который всех нас в общем застиг в 2008 году. Кстати, первопричина которого находилась в Соединенных Штатах», — добавил глава правительства.
Пока, по его мнеию, санкции Запада против России не оказали никакого существенного эффекта, а только способствуют созданию напряженности в экономике ЕС и США.