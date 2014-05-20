Россия пошла на уступки MasterCard и Visa

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает грубейшим нарушением блокировку операций клиентов ряда банков со стороны Visa и MasterCard, заявил он в интервью телеканалу Bloomberg, пишет «Газета.Ru».

Напомним, в середине марта США в ответ на вхождение Крыма в состав России ввели санкции против 20 россиян и банка «Россия». После этого международные платежные системы Visa и MasterCard перестали проводить операции клиентов банка «Россия», СМП Банка, а также их дочерних Собинбанка и Инвесткапиталбанка. Впоследствии ограничения остались только для «России».

Читайте такжеПопавший под санкции США банк «Россия» за месяц потерял треть всех вкладовПо словам Медведева, российские власти хотели бы, чтобы MasterCard и Visa продолжили работать в стране, но эти компании подрывают доверие к себе, когда отвечают на «запросы из госструктур». «Это очень плохой прецедент — не для России, хотя, наверное, нашим людям тоже неприятно, что им пришлось из какого-то банка уйти в другой банк, а для самих этих компаний, для MasterCard, для Eurocard и для Visa. Поэтому мы не хотели бы ничего рвать, мы хотели бы, чтобы MasterCard и Visa оставались и работали на территории Российской Федерации. Но они должны соблюдать свои обязательства не по отношению к России, а по отношению к конкретным клиентам, которые пользуются их карточками», — заявил Медведев.

Он добавил, что в настоящий момент Visa и MasterСard обсуждают с Центробанком и коммерческими банками поправки в закон о национальной платежной системе, которые, по их мнению, создают определенные риски для работы в России.