Швейцарский банк уличили в помощи налоговым уклонистам

Власти США признали швейцарский банк Credit Suisse виновным в содействии налоговым уклонистам. Соответствующее решение вынес в понедельник американский суд, сообщает ИТАР-ТАСС.

Одновременно с этим министерство юстиции США сообщило, что банк согласился выплатить штраф в размере $2,5 млрд. Как заявил в связи с этим глава ведомства Эрик Холдер, данный случай показывает, что ни одна финансовая структура не может быть выше закона.

Credit Suisse стал крупнейшим за последние 20 лет банком, признанным виновным в нарушении законов США, уточнил Холдер. По его словам, расследование по поводу уклонения от налогов "было тщательным и продолжалось несколько лет".

В ходе данного процесса, отметил министр, выяснилось, что Credit Suisse и его дочерние структуры вовлечены в масштабный сговор с целью помочь американским налогоплательщикам уйти от уплаты налогов. В частности, сказал он, банк активно помогал своим клиентам обманывать Службу внутренних доходов США, утаивая средства и доходы на незаконных и незадекларированных счетах, которые были записаны на подставные компании и фонды.

Как подчеркнул Холдер, данная афера продолжалась в течение десятилетий. По его словам, "по меньшей мере в одной дочерней структуре практика подлога для сокрытия средств применялась более века". При этом, по его словам, руководство Credit Suisse "не только знало о такой незаконной деятельности, но и добровольно способствовало ей".

Кроме штрафа банк заплатил $715 млн финансовым властям Нью-Йорка. При этом Нью-Йоркское управление финансовых служб решило не отзывать у организации лицензию на деятельность на подведомственной ему территории.

Главный управляющий банка Брэди Дуган выразил "сожаление за совершенное в прошлом (банком) нарушение". По данным газеты Wall Street Journal, наказание не коснется председателя совета директоров Credit Suisse Урса Ронера и главного управляющего банка Брэди Дугана, которые после скандала, скорее всего, сохранят свои посты.

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