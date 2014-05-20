Межбанк открылся долларом по 12,10 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,8000/12,1000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне составили – 16,1615/16,5745 грн/евро.

Цены на российскую валюту повысились – 0,3407/0,3493 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3696/98 (понедельник - 1,3717/19 ().

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/12,0500 грн/долл.

Ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,3235/16,5335 грн/евро.

Рублевый рынок закрылся котировками 0,3436/0,3494 грн/рубль.

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Напомним, Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл. Повышение курса сегодня объясняют реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.

