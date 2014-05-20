Миндоходов напомнило, как сообщать об объектах налогообложения

Главное управление Миндоходов в г. Киеве напоминает, что налогоплательщик обязан, в частности сообщать контролирующим органам по основному месту учета о всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, согласно порядку учета плательщиков налогов (п. 63.3 ст. 63 Налогового кодекса Украины).

Сообщение об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, ф. № 20-ОПП подается в органы доходов и сборов по основному месту учета в течение 10 рабочих дней после его регистрации, создания или открытия.

Объектами налогообложения и объектами, связанными с налогообложением, являются имущество и действия, в связи с которыми у налогоплательщика возникают обязанности по уплате налогов и сборов. Такие объекты по каждому виду налога и сбора определяются в соответствии с соответствующими разделами НКУ.

Например, объектами налогообложения могут являться имущество, товары, доход (прибыль) или его часть, обороты по реализации товаров (работ, услуг), операции по поставке товаров (работ, услуг) и другие объекты, определенные налоговым законодательством, с наличием которых налоговое законодательство связывает возникновение у налогоплательщика налоговой обязанности (п. 22.1 ст. 22 НКУ).

Информация об объектах налогообложения, такие как товары, доход (прибыль) или его часть, обороты по реализации товаров (работ, услуг), операции по поставке товаров (работ, услуг) отражается в соответствующей налоговой отчетности налогоплательщика (налоговая декларация по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, налоговый расчет по ф. № 1ДФ и другие), поэтому такие объекты налогообложения не нужно сообщать в форме № 20-ОПП.

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