Парламент ратифицировал меморандум с ЕС о выделении Украине 1 млрд евро

Верховная Рада приняла закон о ратификации Меморандума с Европейским Союзом относительно выделения Украине макрофинансовой помощи в сумме до 1 млрд евро (№0085).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение без обсуждения проголосовали 229 народных депутатов из 281, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусматривается ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором, подписанный 28 апреля и 13 мая 2014 года в Брюсселе и 12 мая 2014 года в Киеве, и Кредитное соглашение между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и ЕС как кредитором, подписанное 24 апреля 2014 года в Люксембурге, 12 мая 2014 года в Киеве и 13 мая 2014 года в Брюсселе, о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 млрд евро.

Документы вступают в силу с даты получения Европейским Союзом официального письменного сообщения от Украины о выполнении внутригосударственных процедур, предусмотренных законодательством Украины, необходимых для вступления в силу настоящих договоров.

Как отмечается в Кредитном соглашении, ЕС предоставит Украине кредит на общую основную сумму в размере до 1 млрд евро, который должно быть выплачен одним или двумя траншами.

Срок погашения кредита не должен превышать 15 лет.

Как отмечается в Меморандуме, 14 апреля 2014 года Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере до 1 млрд евро в виде кредита (решение 2014/215/EC). Целью этой помощи является срочное уменьшение внешнего финансового давления на Украину, улучшение ее платежного баланса и обеспечения бюджетных потребностей, а также усиление ее позиции по валютным резервам.

Эта помощь со стороны ЕС является приложением к ресурсам, которые предоставляются Украине международными финансовыми учреждениями и на основе двусторонних соглашений с донорами в поддержку государственной программы экономической стабилизации и реформ.

Помощь будет оказана двумя частями по 500 млн. евро каждая. Выплаты будут осуществляться при условии удовлетворительного проведения мероприятий по реализации договоренностей по программе “Стенд-бай (программа СБА) ”, которая будет достигнута между Украиной и Международным валютным фондом.

Первый платеж помощи будет выплачен после вступления в силу Меморандума и соответствующего Кредитного соглашения, при условии получения Украиной выплат в рамках программы СБА, заключенной с МВФ. Выделение второе транша не может состояться раньше, чем через три месяца после выделения первого транша, и также будет обусловлено позитивной оценкой Европейской комиссии от имени ЕС, прогресса, достигнутого относительно перечня условий реализации политики макроэкономического и структурного регулирования. Эти условия основаны на программе экономической стабилизации и реформ, одобренной органами власти Украины, и согласованной с договоренностью, достигнутой Украиной с МВФ.

Перед выделением Комиссией второго транша органы власти Украины должны предоставить Комиссии информацию о выполнении условий, которая будет приложена к запросу на очередной платеж. По получении этой информации Комиссия, совместно с органами власти Украины, выполнит оценку достижений в направлении выполнения таких условий. В случае негативной оценки, Комиссия может приостановить выплату второго транша до момента подтверждения Украиной выполнения условий.

