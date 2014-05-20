Украина получила первые 100 млн евро помощи от ЕС

Европейская комиссия от имени Евросоюза выделила Украине первый кредитный транш макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро из общего пакета финансовой помощи в 1,61 млрд евро. Как говорится в сообщении Еврокомиссии, текстом которого располагает УНИАН, второй транш помощи в объеме 500 млн евро придет в Украину согласно процедуре – после ратификации Меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения.

Комментируя выделение средств, вице-президент Еврокомиссии Сим Каллас отметил: «Евросоюз готов помочь Украине в решении ее главных проблем. Первый транш знаменует собой важный шаг в направлении перехода от намерений к реалиям. Эта помощь будет в скором времени дополнена дальнейшим финансированием в размере 500 млн евро, что предоставит Украине поддержку в ее стремлении удовлетворить потребности во внешнем финансировании».

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Отвечая на вопрос о том, когда именно можно ожидать второй транш помощи, Каллас сказал: «Насколько мне известно, парламент уже ратифицировал меморандум, и где-то в июне-июле он (второй транш финансовой помощи – УНИАН) будет доступен. И, как я уже говорил, все 1,6 млрд евро будут доступны до конца года".

Согласно сообщению, макрофинансовая помощь от ЕС дополнит ресурсы Международного валютного фонда и других доноров в контексте стабилизации и программы реформ, а также послужит источником покрытия краткосрочного дефицита платежного баланса и уязвимости финансово-бюджетной сферы страны.

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Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты (в них входит 1 млрд евро, который предоставляется в соответствии с подписанным сегодня меморандумом), 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд евро поступят от Европейского инвестиционного банка.

В мае Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране кредита в размере 1 млрд евро, который будет выделяться двумя траншами по 500 млн евро и погашаться на протяжении 15 лет.