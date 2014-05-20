НБУ снизил требования к обязательным резервам

Национальный банк Украины (НБУ) с 31 мая сократит требование по объему обязательных резервов, которые должны сохраняться на начало операционного дня на корреспондентском счете банка в Нацбанке с 50% до 40% суммы обязательных резервов, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ от 19 мая 2014 № 287.

«Национальный банк Украины последовательно проводит политику по повышению рыночной направленности своего монетарного инструментария, в частности, о предоставлении банкам дополнительной гибкости в управлении ликвидностью», - отмечается в сообщении.

По данным регулятора, указанное решение позволит банкам Украины оперативно распоряжаться ликвидными средствами на сумму около 4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале Нацбанк Украины с целью создания условий для своевременного выполнения банками обязательств перед вкладчиками, принял дополнительные меры для поддержания ликвидности банковской системы, в частности, вдвое сократил норматив резервирования средств на отдельном корсчете – с 40 до 20%, а также уменьшил минимальный ежедневный объем обязательных резервов с 60% до 50%.