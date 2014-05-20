Генпрокуратура открыла 563 дела о расхищении бюджетных средств при Януковиче

Генеральная прокуратура по фактам расхищения бюджетных средств предыдущей властью уже открыла 563 уголовных производств и в каждом пятом исполнительный акт уже направлен в суд.

Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры по вопросу состояния соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

“Прокуроры по результатам выявленных нарушений в этой сфере, в текущем году открыли уже 563 уголовных производства, и в каждом пятом исполнительный акт уже направлен в суд. По прокурорскому реагированию к ответственности привлечены более 2,5 тыс. должностных лиц из органов государственной власти и местного самоуправления, из них каждый шестой - это органы контроля. В бюджет возмещено 53 млн грн”, - сказал Махницкий.

По его словам, уже известны факты расхищения средств экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.

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“Уже известны многочисленные факты массового расхищения, совершенного бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его ближайшим окружением, а также чиновниками бывшего правительства, исполнительной власти, местного самоуправления, по которым органами прокуратуры начаты уголовные производства”, - сказал Махницкий.

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И.о. генпрокурора отметил, что количество преступлений в бюджетной сфере не уменьшается. В частности, по его словам, чаще всего такие преступления совершаются в сфере здравоохранения, оборонной и энергетической отраслях.

“Самое худшее состояние в энергетическом секторе, отрасли здравоохранения, оборонной, экологической, аграрной и транспортной сферах” - сказал Махницкий.

Также он отметил, что одна из главных причин нарушения бюджетного законодательства - неэффективная работа органов финансового контроля.

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В свою очередь первый заместитель генерального прокурора Николай Голомиш, присутствующий на заседании, сообщил, что главным следственным управление Генпрокуратуры проводится досудебное расследование по фактам совершения преступлений высшими руководителями государства.

“Причастными к совершению правонарушений являются экс-президент Янукович, бывшие члены правительства Арбузов, Клименко, Лукаш, Ставицкий, бывший первый заместитель главы администрации Портнов”, - сказал Голомиш.

По его словам, чиновники по предварительному сговору с руководителями некоторых юридических лиц завладели землей и зданиями в урочище Межигорье, а средства легализировали.

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Также продолжается расследование криминального производства по факту завладения средствами Аграрного фонда на сумму более 500 млн грн бывшим министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком и другими должностными лицами.

Голомиш также сообщил, что установлены факты сговора экс-министра доходов и сборов Александра Клименко с другими чиновниками Миндоходов, которые организовали в Одесской, Киевской, Донецкой, Харьковской областях так называемые “программные предприятия”, целью которых было предоставление услуг по растаможиванию товаров по значительно заниженной таможенной стоимости.

“Также Клименко организовал функционирование на территории страны схем уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики. В результате такой незаконной деятельности бюджету нанесен ущерб на сумму более 6 млрд грн”, - отметил Голомиш.

Как сообщал УНИАН, после смены власти в Украине стали известны крупные коррупционные схемы, которые использовали бывшие чиновники. Генпрокуратура расследует факты расхищения бюджетных средств бывшим руководством страны и ближайшим окружением.