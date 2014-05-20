Межбанк закрылся долларом по 12,05 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,8000/12,1000, к 12:00 сузился спрэд 11,9000/12,0100. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 11,9300/12,0500, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,3407/0,3493, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3435/0,3467. К закрытию торгов цены поднялись 0,3445/0,3489. В России курс доллар-рубль на ТОМ’e понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,5075 (-0.0580).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3680/1,3715. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,1615/16,5745, к 12:00 цены составили 16,2845/16,4390. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 16,3435/16,5115.

Напомним, Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл. Повышение курса сегодня объясняют реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.