Платежная система Visa может отказаться от работы в России - СМИ

Международная платежная система Visa может отказаться от работы в России в случае, если платежные системы будут вынуждены вносить обеспечительные взносы на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора Visa Чарли Шарфа, пишет Прайм.

"Я надеюсь, что мы придем к другому соглашению, а не просто выжидать 1 июля и сказать, что мы не хотим участвовать", - заявил гендиректора Visa на конференции в Бостоне.

В свою очередь, исполнительный директор MasterCard Аджай Банга отметил, что компания ведет переговоры с российскими властями о внесении изменений в закон о Национальной платежной системе, которые были приняты после введения санкций США.

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Закон вводит понятия "национально значимая платежная система" и "иностранная платежная система". К национально значимым отнесены платежная система Банка России и платежная система, в рамках которой осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах.

С 1 июля 2014 года оператор платежной системы, не являющейся национально значимой, обязан внести на спецсчет в ЦБ РФ обеспечительный взнос в размере суммы переводов денежных средств, осуществленных на территории РФ в рамках платежной системы в течение двух календарных дней.

Взнос формируется ежеквартальными отчислениями в размере 25% от среднего значения сумм переводов денежных средств, осуществленных за один календарный день на территории РФ в рамках платежной системы за предшествующий квартал. Данный взнос будут платить зарубежные платежные системы.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма США ввели санкции против РФ. Так, 20 марта Министерство финансов США опубликовало список россиян, в отношении которых введены экономические санкции. Этот список включает в себя 20 человек, среди которых близкие к Путину бизнесмены, высокопоставленные сотрудники администрации Кремля и банк «Россия».

После этого международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции по картам банка «Россия».