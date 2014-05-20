Кабмин пустит с молотка имущество Януковича и его окружения

Кабинет министров принял постановление о продаже на аукционах имущества, которое было арестовано по уголовным делам в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Администрации президента Сергей Пашинский сегодня на брифинге.

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“Кабинет министров в Виннице принял постановление, надеюсь, оно сегодня будет обнародовано, и суть этого постановления следующая: что арестованное имущество по делам этих деятелей будет через аукционы продаваться или передаваться в профильные министерства”, - сказал Пашинский, отметив, что это, среди прочего, касается и автомобилей бывшего президента Виктора Януковича, обнаруженных в Межигорье.

Как сообщал УНИАН, 19 мая председатель СБУ Виталий Наливайченко заявил, что правоохранители, среди прочего имущества, арестовали несколько счетов Януковича и других бывших высоких должностных лиц государства.

“Арестовано всего 25 счетов Сергея Курченко, 11 счетов Виктора Януковича в Украине, девять счетов экс-председателя МВД Виталия Захарченко, 13 счетов экс-председателя СБУ Александра Якименко. Это деньги, золото и все то, что уже должно остаться в государстве. Наше убеждение в том, что это нужно вернуть в бюджет”, - подчеркнул Наливайченко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что правоохранители настаивают на скорейшей передаче этих дел в суд и немедленном их рассмотрении.