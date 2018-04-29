Чем ударит Запад по России

В Украине с приближением президентских выборов нарастает эскалация противостояния на востоке страны. Пророссийски настроенные сепаратисты терроризируют Донбасс, не гнушаются не только откровенным разбоем, но и насилием над мирными жителями. Все это ради выполнения главной задачи, поставленной Кремлем, – не дать возможности провести в нашей стране легитимное голосование, избрать главу государства, за чем последует конституционная реформа и вступит в активную фазу евроинтеграционный процесс. Запад предупредил Москву - если она продолжит дестабилизирующую политику, то столкнется с новыми более жесткими «секторальными» санкциями. Причем ранее введение третьего этапа ограничений для российской экономики предусматривалось лишь при прямом военном вторжении РФ на материковую часть Украины. Теперь это условие снято. Не смягчило решительность Запад наказать Москву «рублем» и то, что Путин издал указ об отводе войск от границы с Украиной в места дислокации. К тому же, Минобороны США не подтверждает действенность распоряжения президента РФ.

По итогам встречи в Лондоне министров иностранных дел Великобритании, США, Германии, Франции и Италии госсекретарь США Джон Керри заявил: «Если Россия или ее доверенные лица сорвут выборы, то США и страны ЕС, представленные здесь сегодня, введут санкции против секторов российской экономики».

В Москве уверяют, что могут принять в отношении Запада ответные меры. Кроме того, как заявил в интервью Bloomberg премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, нет никаких сомнений в том, что Россия выдержит абсолютно любые санкции. Пока, по его мнению, ограничения в отношении РФ не оказали никакого существенного эффекта.

Два этапа «слабых санкций»

С Медведевым можно поспорить в этом вопросе. Введение санкций США и Евросоюзом, а также рядом отдельных стран, стартовало в марте – реакция на аннексию Крыма. Ситуация в Украине спровоцировала самое серьезное обострение в отношениях Запада и РФ со времен «холодной» войны. Первый этап ограничений свелся к блокированию счетов и запрету на въезд ряда представителей высшего руководства России и крупных бизнесменов. Второй этап был более жестким – он коснулся уже российских компаний, банковских и кредитных учреждений. Международные платежные системы Visa и MasterCard перестали проводить операции клиентов ряда российских банков. К примеру, попавший под санкции банк «Россия» за месяц потерял треть своих вкладов – было выведено почти 13 млрд рублей. Россия сделала ряд громких заявлений о создании национальной платежной системы, но до дела не дошло – слишком затратный и длительный процесс. В Москве заговорили о присоединении к китайской UnionPay, и то в перспективе. В целом, эффект западных санкций таков: Россия уже потратила 30 млрд долл. на поддержание курса рубля, вдвое больше составил отток капитала. Рынок внешнего кредитования для российских компаний практически закрыт. Но если даже и удалось взять в займы, то с условием – погашение обязательства по первому требованию кредитора. С этой неприятностью уже столкнулись ведущие российские компании, в частности, «Металлоинвест» и «Сибур».

Заместитель руководителя миссии Великобритании в Украине Мартин Дей считает, что отток капитала из России в связи с уже введенными санкциями только Европейского Союза может составить 200 млрд долларов.

«Необходимо понимать эффект санкций, которые уже были применены, мы можем слышать разные цифры, однако есть данные, что санкции по состоянию на сегодняшний день могут привести к оттоку капитала из Российской Федерации в размере 200 миллиардов американских долларов. Есть четкое понимание, что действия по аннексии Крыма и размещению российских войск в Крыму являются неприемлемыми, и это будет иметь свою цену», - сказал Дей.

Причем миллиардные финансовые потери происходят на фоне погружения российской экономики в кризис – рецессия, ВВП практически на нулевой отметке (возможен и отрицательный результат), инфляция растет, отток капитала увеличивается, объем инвестиций падает, а тут еще непредвиденные затраты на Крым, что не может не сказаться на благосостоянии россиян. То есть, санкции не могут быть незамеченными как властью РФ, так и бизнесом, несмотря на уверения Медведева.

Новый удар по Кремлю

Ряд экспертов считает, что экономическую изоляцию России Запад строит неактивно, видимо, с учетом интересов собственного бизнеса. Поэтому Кремль, отдавая дань имперским традициям, продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине, что вполне может «задеть» Европейский Союз, как и мир в целом. Эти тезы не остались незамеченными США и ЕС, и они разработали новые ограничения для РФ – в отношении отдельных секторов экономики. Что имеется в виду, понятно из законопроекта сенаторов-республиканцев. Документ под названием «Закон о предотвращении агрессии России» предполагает введение жестких санкций против ведущих российских финучреждений, на которые приходится львиная доля финансовых потоков РФ - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Внешторгбанка. Кроме этого, давление будет оказано и на бюджетонаполняющие энергокомпании – «Газпром», «Новатек» и «Роснефть», а также главного торговца оружием, причем на мировом рынке, - Рособоронэкспорт.

США также намерены запретить экспорт в РФ ноу-хау в энергетической сфере, что ставит под большой вопрос перспективы роста российской энергетической отрасли. Речь идет о технических наработках в сфере добычи сланцевой нефти, экспорта сжиженного газа, разработки арктических месторождений. То есть, реализация проектов затянется на годы, а для собственных технических разработок потребуются немалые деньги. На фоне всего перечисленного можно ожидать падения стоимости акций российских энергокомпаний.

Но и это не все. Как известно, Европа рассматривает возможность снизить до нельзя зависимость от российских нефти и газа, от продажи которых напрямую зависит рост экономики РФ. «Россия зависит от доходов, получаемых из Европы за нефть и газ. Россия на 50% зависит от европейского рынка, в то время как Европа зависит от российского рынка лишь на 9%. Мы должны быть уверены в том, что если нам придется ввести секторальные санкции, мы можем разработать их таким образом, чтобы удар гораздо больше пришелся по российскому рынку, чем по нам», – отметила заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

И такой вариант уже рассчитан. США сейчас активно разрабатывают программу поставок сланцевого газа в Европу. А экс-директор ЦРУ Р.Джеймс Вулси, сооснователь U.S. Energy Security Council, и Энн Корин, старший консультант этой организации, предлагают обвалить цены на нефть до 60 долларов за баррель, что будет огромным минусом для российской экономики, но при этом большим плюсом для Запада, Китая и Индии. А осуществить идею можно путем создания высокой конкуренции разных видов моторного топлива на рынке. Возможно, предложенная идея не сможет осуществиться в ближайшее время, но и в целом санкции не рассчитаны на два-три месяца. Медведев, к примеру, считает, что про санкции забудут, как только покинет свой пост Барак Обама (в 2017 году). А к тому времени благодаря топливной конкуренции мир перейдет в новую фазу энергоразвития.

Эксперт по энергетическим вопросам Александр Гудыма считает, что добиться снижения цены нефти до 60 долларов – мало вероятно в ближайшее время. «В этом вопросе решающим фактором является Саудовская Аравия (главный поставщик нефти на рынок, фактический лидер ОПЕК, в интересах которого высокие цены на нефть – ред.), размораживание (в случае санкций – ред.) Россией своих стратегических запасов. Но в целом мир может запустить механизм для снижения зависимости от российской нефти, речь идет об ускорении развития моторного топлива, биодизеля и биоэтанола. Но это снизит цены приблизительно на 10%. Я не отношусь к тем экспертам, которые верят, что в нормальном режиме, если не будет военных действий (со стороны России – ред.), можно снизить цены на нефть до 60 долларов за баррель. Мой прогноз – до 80 долларов. Но суммарно - ограничение поставок газа в Европу, банковские санкции и снижение цены на нефть – дадут большой эффект. Давить серьезно (на Россию - ред.) – это комбинированные санкции, на которые может пойти Запад», - подчеркнул Гудыма.

По его словам, «Газпром» прекрасно знает, что программа США по поставкам сланцевого газа в Европу уже реализуется, хотя она достаточно закрытая, и это лишит его монополии, а Россию немалых средств. «Через год уже завершится строительство в Польше терминала для сжиженного газа, как и во многих европейских странах. То есть, речь идет об экономической войне, которую в ответ на российскую агрессию объявили и США, и Европейский Союз, и все способы в такой войне оправданы. И они будут действенны», - подытожил эксперт.

Нана Черная (УНИАН)