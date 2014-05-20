Прокуратура подозревает Арбузова в растрате 120 млн гривень при создании телеканала "БТБ"

Генеральная прокуратура Украины подозревает экс-главу Национального банка Украины, имя которого не уточняется, в растрате почти 120 млн грн государственных средств при создании телеканала "БТБ", сообщается на сайте ГПУ.

Напомним, что в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года главой Нацбанка являлся Сергей Арбузов.

Как сообщается, по результатам рассмотрения обращений двух народных депутатов Украины Главное следственное управление ГПУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными лицами Нацбанка при создании телеканала «Банковское телевидение».

Читайте такжеГенпрокуратура открыла 563 дела о расхищении бюджетных средств при Януковиче

«Установлено, что в июне 2011 года руководство НБУ приняло решение о создании телевизионного канала (общества с ограниченной ответственностью «Банковское телевидение»), который бы освещал деятельность учреждения за счет НБУ, с уставным фондом 10 млн грн. При этом в течение 2011-2012 годов выделялись значительные средства из государственного бюджета – более 117 млн грн для обеспечения функционирования телеканала, которые направлялись на закупку оборудования, предоставление услуг и т.д.», - говорится в сообщении ГПУ.

Согласно сообщению, экс-глава НБУ уведомлен о подозрении, а также прокуратура проверяет причастность других должностных лиц Нацбанка к совершению противоправных действий. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко предложил пересмотреть целесообразность существования и финансирования канала «БТБ» из госбюджета Украины ввиду больших расходов во время непростой финансово-экономической ситуации в стране.

В свою очередь, Нацбанк сообщил, что рассматривает возможность передачи имущества канала для нужд государственной телерадиоорганизации, на базе которой планируется создание общественного вещания, и сообщил о проведении международного аудита финансовой отчетности канала «БТБ».