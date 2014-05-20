Украина хочет продолжить переговоры с Израилем о свободной торговле

Кабинет министров намерен заключить соглашение о свободной торговле с Израилем, переговоры о котором были начаты еще летом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли по итогам встречи министра экономразвития Украины Павла Шереметы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Реувеном Дин Элем.

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“Одним из ведущих вопросов в торгово-экономических отношениях является продолжение переговорного процесса по заключению двустороннего Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль”, - говорится в сообщении.

Дин Элем призвал к укреплению торгово-экономических отношений между странами, а также сообщил, что правительство Израиля выделило средства для реализации проектов в Украине. При этом объем средств и конкретные проекты, на которые были выделены деньги, пресс-служба не указывает.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года президент Украины Виктор Янукович поручил Минэкономразвития в течение 2013 года провести подготовку к проведению переговоров по вопросу заключения соглашения о свободной торговле с Израилем.

Последнее заседание межправительственной совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества прошло 27 ноября 2013 года в Иерусалиме.