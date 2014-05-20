Украина ощутит результат свободной торговли с ЕС через полтора года - эксперт

Украина сможет ощутить практический результат введения режима свободной торговли с Евросоюзом через полтора года, считает вице-президент по стратегическому развитию Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка.

“Практические результаты от отмены пошлин появляются обычно через год-полтора – это тот период, который надо дать экономике на переориентацию. За год-полтора это абсолютно реально сделать”, – считает Качка.

По его мнению, первые результаты от увеличения поставок на европейский рынок украинские экспортеры почувствуют уже до конца текущего года.

“Остановить экспорт можно хоть завтра, а выйти на любой новый рынок, не только ЕС, довольно трудно. Надо найти клиента, надо заключить соглашение, надо начать логистическую процедуру”, – объясняет Качка.

Он отмечает, что в нынешних условиях поиск новых рынков сбыта очень сильно зависит от самих производителей, поэтому в пределах одной отрасли у разных производителей в разных регионах складывается разная ситуация.

“Производители часто не знают клиентов, не имеют производственных связей, может, не фасуют товар так, как надо, или не так маркируют. Есть вещи, которые зависят от самого предпринимателя, а не от государства. Там, где делается работа, там уже есть хорошие результаты”, - подчеркнул Качка.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит украинским экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Данный режим будет действовать до 1 ноября этого года либо до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Справка УНИАН. Американская торговая палата в Украине представляет интересы иностранных инвесторов, работающих в стране, а также способствует привлечению новых. Палата сотрудничает с Кабинетом министров, а также правительствами других стран, являющихся экономическими партнерами Украины. Членами палаты являются компании из более 50 стран мира.