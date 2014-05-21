Бренд «Google» признан самым дорогим в мире

По версии аналитической компании «Millward Brown», бренд американской корпорации «Google» признан самым дорогим в мире. Его стоимость за год выросла на 40% и составила $159 млрд, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеApple и Google объявили патентное перемириеЭто позволило компании сместить с первой позиции прошлогоднего лидера — американскую технологическую корпорацию «Apple». Стоимость ее торговой марки за прошлый год упала на 20% и составила $148 млрд.

Третье место в общем рейтинге, как и в прошлом году, заняла компания «IBM», несмотря на снижение сравниваемого показателя на 4% до $107 млрд.