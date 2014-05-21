Бренд «Google» признан самым дорогим в мире
08:27, 21 мая 2014Финансы
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На второй позиции прошлогодний лидер - «Apple».
Бренд «Google» стал самым дорогим в мире / REUTERS
По версии аналитической компании «Millward Brown», бренд американской корпорации «Google» признан самым дорогим в мире. Его стоимость за год выросла на 40% и составила $159 млрд, передает «Газета.Ru».
Читайте такжеApple и Google объявили патентное перемириеЭто позволило компании сместить с первой позиции прошлогоднего лидера — американскую технологическую корпорацию «Apple». Стоимость ее торговой марки за прошлый год упала на 20% и составила $148 млрд.
Третье место в общем рейтинге, как и в прошлом году, заняла компания «IBM», несмотря на снижение сравниваемого показателя на 4% до $107 млрд.
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