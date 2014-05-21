Австралия расширила санкции против России

МИД Австралии объявил в среду, 21 мая, о планах распространить действие антироссийских санкций еще на 38 человек, решив, таким образом, расширить санкционный список до 50 россиян и украинцев, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение сайта австралийского внешнеполитического ведомства.

Ранее в связи с аннексией Крыма Австралия запретила въезд 12 гражданам РФ и Украины, их счета заморожены.

Читайте такжеЧем ударит Запад по России «Так как Россия не предпринимает практических шагов по деэскалации кризиса (в Украине), я решила расширить финансовые санкции Австралии и запрет на въезд еще на 38 россиян и украинцев и на 11 предприятий», - говорится в опубликованном сообщении главы австралийского МИД Джулии Бишоп.

Фамилии попавших в «черный список» в сообщении не указываются.

«В национальных интересах Австралии – демократическая Украина, способная определить свое будущее», - заявила министр.