Moody's понизило прогноз по рейтингу швейцарского банка Credit Suisse

Международное агентство Moody's понизило во вторник со "стабильного" до "негативного" прогноз по рейтингу одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, передает Прайм.

Как отмечается в заявлении агентства, такое решение принято после того, как банк согласился заплатить властям США штраф в размере 2,8 млрд долларов за помощь своим американским вкладчикам в уклонении от уплаты налогов.

"Условия достигнутого соглашения могут оказать негативное влияние на капитал банка, привести к потере клиентов, снижению прибыли и ограничению доступа к заемным средствам", - отмечается в заявлении Moody's. Рейтинг банка был подтвержден на уровне "A1".

О достижении договоренности с Credit Suisse объявил в понедельник американский министр юстиции Эрик Холдер. Фининститут стал вторым крупным швейцарским банком, которому удалось завершить судебное преследование и избежать запрета на деятельность на территории США.

Правда, штраф, выписанный Credit Suisse, в несколько раз больше того, что был согласован в 2009 году между Вашингтоном и банком UBS. Крупнейший банк Швейцарии, в отношении которого существовали похожие обвинения, выплатил штраф в размере 780 млн долларов.

