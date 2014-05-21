ЕС обвинил три крупнейших банка в финансовых манипуляциях

Еврокомиссар по вопросам конкуренции и антимонопольной политике Хоакин Альмуния выдвинул официальное обвинение против банков JPMorgan, HSBC и Credit Agricole в картельном сговоре с целью манипуляции процентной ставкой EURIBOR, сообщают Вести.Экономика.

На пресс-конференции в Брюсселе Альмуния заявил, что "у Европейской комиссии есть серьезные основания полагать, что три данных банка могли участвовать в договорной схеме, которая была направлена на искажение нормального процесса ценообразования деривативов, основанных на процентной ставке EURIBOR".

Читайте такжеСША обвинили 16 банков в махинациях с процентной ставкой

JPMorgan, HSBC и Credit Agricole уже получили официальные обвинения со стороны Европейской комиссии (ЕК). При этом Альмуния заявил, что "банки отказались урегулировать данные обвинения в досудебном порядке, что лишает их скидки в размере 10% по штрафам, которые будут в дальнейшем предъявлены банкам".

Еврокомиссар также отметил, что ЕК в ближайшее время собирается выступить против брокерской компании ICAP с обвинением в участии в манипуляциях ставкой EURIBOR.

Читайте такжеJP Morgan обвинили в махинациях на валютном рынке

В декабре 2013 года шесть крупных банков объявили о своем согласии выплатить штрафы в размере 1,7 млрд евро ($2,3 млрд) за манипуляции ставкам EURIBOR, а также LIBOR в иенах.

