Доллар продолжает держаться на отметке 12,10 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,8000/12,1000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,1835/16,5975 грн/евро.

Цены на российскую валюту повысились – 0,3420/0,3505 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3712/14 (вторник - 1,3696/98).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 мая, торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,1000, к 12:00 сузился спрэд 11,9000/12,0100. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 11,9300/12,0500,

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,1615/16,5745, к 12:00 цены составили 16,2845/16,4390. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 16,3435/16,5115.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3407/0,3493, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3435/0,3467. К закрытию торгов цены поднялись 0,3445/0,3489.

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Напомним, Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл. Повышение курса сегодня объясняют реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.