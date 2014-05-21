Банк России будет скупать гривню как нерезервный валютный актив

Госдума предоставила Банку России право осуществлять сделки купли-продажи украинской гривни в наличной и безналичной форме с кредитными организациями, кредитными учреждениями в целях поддержания функционирования финансовой системы Республики Крым и города Севастополя и обеспечения перехода расчетов на данных территориях на рубли РФ, передает ИТАР-ТАСС.

Это право распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2014 года. При этом Банк России сможет покупать гривню до 1 января 2015 года, а продавать - бессрочно.

Банк России ранее разъяснял, что поправки позволят ЦБ покупать гривню как нерезервный валютный актив и продавать ее в дальнейшем либо банкам, либо на бирже. При этом покупателями гривни могут выступать компании, ведущие внешнеторговую деятельность с Украиной.

Читайте такжеКрым переходит на безналичные расчеты в рубляхВ соответствии с ранее принятым Госдумой законом, в Крыму хождение гривни и расчеты в ней прекращаются с 1 июня 2014 года, после чего она будет обладать статусом иностранной валюты. В связи с этим возникает вопрос, что делать с гривней после этой даты, отмечала ранее автор поправок, председатель комитета по финрынку Наталья Бурыкина. "Мысль такая, что если гривня есть, то надо где-то ее "складировать". Поэтому надо дать поручение Банку России, чтобы он эту гривню имел право брать", - поясняла она.