Нацбанк получил первые $50 млн для сохранения банка "Форум"

На счет Национального банка Украины для сохранения банка “Форум” уже поступило 50 млн долл. и в ближайшее время должен поступить второй транш в таком же размере.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на встречу 20 мая 2014 года главы НБУ Степана Кубива с вкладчиками и клиентами банка «Форум».

Согласно сообщению, после получения второго транша состоится аудит и рекапитализация банка собственниками и инвесторами.

В сообщении также отмечается, что глава НБУ заверил, что в целях защиты интересов вкладчиков банка регулятор тесно сотрудничает со всеми заинтересованными лицами и рассматривает различные механизмы выхода финучреждения из кризисной ситуации.

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Как сообщал УНИАН, ранее дочерняя кипрская компания “Смарт-Холдинга” Yernamio Consulting Ltd заявила о перечислении на специальный счет НБУ сумму в эквиваленте 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка "Форум".

Фонд гарантирования с 14 марта ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

По состоянию на 1 марта банк «Форум» накопил 6,034 млрд грн убытка.

Фонд оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, в 3,042 млрд грн, что составляет 57,59% общего объема средств физлиц в банке по данным отчетности.

Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.

В 2013 году банк «Форум» получил 976,146 млн грн убытка, в то время как за 2012 год прибыль банка составила 4,284 млн грн.