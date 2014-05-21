На межбанке подешевели доллар и евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,1000 грндолл., к 12:00 сузился спрэд 11,9700/12,0100 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,1835/16,5975 грн/евро, к 12:00 цены составили 16,4135/16,4725 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3420/0,3505 грн/рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3468/0,3480 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 34,4910 (-0.0410).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3712/14, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Напомним, Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл. Повышение курса сегодня объясняют реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.