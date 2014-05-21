Кабмин представит проект бюджета на 2015 год в середине сентября

Правительство Украины в рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании с Европейским Союзом, предполагающего выделение нашей стране макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро, намерено выполнить ряд первостепенных структурных реформ, включая бюджетный процесс и реформы сферы государственных закупок. Согласно тексту Меморандума, которым располагает УНИАН, Кабмин взял на себя обязательство заранее формировать и публиковать проект бюджета на следующий год, а также годовые планы государственных закупок.

В частности, проект государственного бюджета на 2015 года и план закупок на 2015 год должны быть опубликованы и представлены не позднее 15 сентября.

«Правительство Украины обязуется подать на рассмотрение Верховной Рады и обнародовать первый проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2015 год» не позднее 15 сентября 2014 года, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Украины, - говорится в Меморандуме. – Каждый субъект, осуществляющий закупки за бюджетные средства, или государственный заказчик должны подготовить и обнародовать проекты годовых планов государственных закупок на 2015 год до 15 сентября 2014 года».

Кроме того, согласно Меморандуму, для повышения прозрачности бюджетного процесса данные о выполнении бюджета будут обнародоваться ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада ратифицировала ранее подписанный властями Украины и ЕС Меморандум с Европейским Союзом относительно выделения Украине макрофинансовой помощи в сумме до 1 млрд евро. Средства будут выделены нашей стране двумя кредитными траншами по 500 млн евро, а период погашения составит 15 лет. Первый транш поступит в Украину в ближайшее время, второй – в июне-июле.

Макрофинансовая помощь от ЕС дополнит ресурсы Международного валютного фонда и других доноров в контексте стабилизации и программы реформ, а также послужит источником покрытия краткосрочного дефицита платежного баланса и уязвимости финансово-бюджетной сферы страны.

В марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты (в них входит 1 млрд евро, который предоставляется в соответствии с подписанным меморандумом), 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд евро поступят от Европейского инвестиционного банка.

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