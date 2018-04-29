Торговые перспективы: Russia, goodbye

Украина стремительно теряет российский рынок. Если в 2011 году экспорт отечественных товаров в Российскую Федерацию составлял 19,8 млрд долларов, то в 2013 поставки едва превысили 15 млрд долл. В первом квартале текущего года товарооборот между находящимися практически в состоянии войны странами упал еще на четверть.

Аналогичная ситуация и в отношении остальных членов Таможенного союза. «Сателлиты» России, туго сжатые клещами политических амбиций Кремля, и в торговой сфере послушно следуют за «старшим братом». Так, экспорт товаров в Беларусь в первом квартале текущего года сократился почти на 30%, в Казахстан - более чем в два раза.

Как и следовало ожидать, основной удар приняли на себя отрасли, традиционно зависящие от поставок в страны СНГ, - металлургия, химпром, машиностроение. Согласно статданным, экспорт труб за первые три месяца года снизился на 42%, удобрений — вдвое, а поставки вагонов обвалились в 6 раз. Но представители отечественного бизнеса не склонны излишне драматизировать ситуацию - могло быть и хуже.

«На сегодняшний день мы сохраняем достаточно существенные объемы экспорта в Российскую Федерацию. Прогнозы были вплоть до полной остановки, сегодня такого не наблюдается. Падение, конечно, весьма существенное и, к сожалению, вызвано административными факторами со стороны Российской Федерации», - отмечает вице-президент по стратегическому развитию Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка.

Эксперты подчеркивают, что проблема существовала давно, но политики предпочитали ее не замечать.

«По нашим оценкам, сокращение товарооборота с Россией - не проблема 2014 года. Фактически в наших отношениях переломным стал 2 квартал 2012 года. Статистика свидетельствует, что в 2012 году стал падать и экспорт, и импорт. Мы отдалились, за период независимости у нас сформировались немного разные структуры экономики, и таким образом наши традиционные отношения также изменяются», - считает председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По словам заместителя главы Федерации работодателей Украины Дмитрия Олийныка, экспорт украинской высокотехнологичной продукции в страны ТС с 2011 по 2013 год снизился в 10-11 раз, что никак не связано ни с интеграцией в ЕС, ни с событиями на Майдане.

Между тем, торговля Украины с ЕС тоже не расширяется. Даже наоборот - сокращается. В частности, объем экспорта отечественных товаров в Евросоюз упал с почти 18 млрд долл в 2011 году до 16,8 млрд в 2013-ом. Хотя в целом показатель превысил объем поставок в Россию.

Что касается РФ, то компенсировать потери товарооборота возможно, но с учетом целенаправленной деятельности как правительства, так и бизнеса.

«Оценить такую компенсацию количественно очень трудно. Остановить экспорт можно хоть завтра, а выйти на новый рынок, найти нового клиента - достаточно тяжело. Результат замещения можно будет ощутить в пределах полугода-года. Быстрее - физически невозможно. Это - тот период, который нужно дать экономике на переориентацию, за год-полтора - абсолютно реально все сделать», - считает Качка.

Лакомый пирог

Необходимость освоения новых рынков, согласно экономической теории, очевидна, но за годы независимости ни одно правительство всерьез этим не занималось. Сегодня мы вынуждены пожинать плоды непоследовательной и недальновидной их политики.

С учетом сложившейся ситуации нынешнее правительство лихорадочно ищет способы возмещения потерь, глава Министерства экономического развития и торговли Павел Шеремета объявил одним из ключевых приоритетов ведомства стимулирование экспорта.

В качестве главной альтернативы российскому рынку, как и рынку СНГ в целом, рассматривается Евросоюз, являющийся крупнейшим потребителем в мире и на которого приходится более трети украинского экспорта.

Но заместить потерю рынка СНГ рынком ЕС, даже получив громкую декларативную поддержку брюссельских чиновников, не так просто. Подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, на которую возлагаются большие надежды, откладывается, как минимум, до вхождения в должность нового президента Украины, а автономные торговые преференции, которые Евросоюз задействовал в одностороннем порядке, хоть и являются значительным позитивным сигналом, но ввиду своей краткосрочности (их срок действия без подписания экономической части ассоциации заканчивается 1 ноября) не смогут сделать украинских экспортеров полноправными игроками европейского рынка.

«Сегодня, когда действуют автономные преференции, вы не становитесь частью рынка. Это такая палочка-выручалочка. Соглашение (экономическая часть - УНИАН) - абсолютно другие требования, абсолютно другой уровень взаимодействия и сотрудничества. Какие серьезные партнеры скажут, что давайте работать полгода?», - отмечает правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

Но даже при условии подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС остается вопрос соответствия украинского товара европейским требованиям, да и объемы квот на беспошлинные поставки слишком малы - покрывают лишь незначительную часть существующего объема экспорта.

Олийнык считает, что положения нынешнего проекта Договора о свободной торговле между Украиной и ЕС, который планируется подписать до ноября, непаритетные и предполагают слишком жесткие барьеры для украинского экспорта. В частности, речь идет о наличии ограничительных пошлин и квот. Беспошлинный ввоз на рынки Евросоюза будет открыт лишь для 25% наименований товаров, основную часть которых составляют сельскохозяйственная продукция и сырье. К тому же, значительная часть украинских товаров по своему качеству и характеристикам даже при решении всех бюрократических процедур не сможет удовлетворить пресыщенного европейского потребителя.

Рынки Евросоюза наравне с рынками Северной Америки являются лакомыми кусками для мировых производителей, включая гигантов из юго-восточной Азии. Поэтому формальное разрешение продавать свой товар в ЕС является лишь правом вступить в конкурентную борьбу, к чему многие украинские компании просто не готовы как при наличии пошлин, так и без них.

Новые горизонты

Тем не менее, эксперты смотрят в будущее отечественного экспорта с оптимизмом. В первую очередь, от переориентации национальной экономики на рынки ЕС должны выиграть украинские потребители, ведь определенная часть продукции, которую мы потребляем ежедневно, теперь будет соответствовать европейским стандартам качества.

«Инвестиции в качество, затраты, связанные с маркетингом, - первый компонент переориентации. Одно дело работать на российском рынке, другое - с более требовательным европейским потребителем. Ясно, что дополнительные инвестиции - дополнительные рабочие места, повышение эффективности производства со всеми вытекающими последствиями», - отмечает Бураковский.

Модернизация производства и развитие каналов сбыта автоматически приведут к усилению конкурентных позиций отечественных производителей не только в Европе, но и на всех мировых рынках, включая российский, что позволит Украине, наконец-то, более эффективно использовать свои трудовой и ресурсный потенциалы. Инициатива по модернизации и налаживанию бизнес-контактов, естественно, должна исходить от предпринимателей.

«Мы были в регионах, общались с производителями, и довольно странно было слышать, к примеру, в Харькове, от наших пчеловодов, что они не могут продавать свой ​​мед в ЕС. Зато, в Херсоне первая категория экспорта в ЕС именно мед, все производители меда экспортируют в ЕС. То есть, даже в разных регионах - разная ситуация», - рассказывает Качка.

Он объясняет это рядом причин: предприниматели часто не знают клиентов, не имеют производственных связей, могут не фасовать товар так, как надо, или неправильно маркировать - есть вещи, которые зависят от самого предпринимателя, а не от государства.

Важная роль отводится промышленному и научному сотрудничеству украинцев с европейскими компаниями. И речь идет не только о традиционно привлекательном для ЕС отечественном сельском хозяйстве, которое, по оценкам Кабмина, может получать от свободной торговли с ЕС дополнительно 340 млн долл. в год.

«Мы реализовывали с Россией совместные проекты по тяжелому машиностроению, энергетическому и т.д. Проводили реконструкции, строили электростанции в Пакистане, Египте, других странах. Можно это делать совместно с европейскими компаниями? Вот здесь нужно искать новые ниши», - считает Пятницкий.

Действительно, создаваемые проекты по совместному выпуску высокотехнологичной продукции на украинских заводах с использованием европейских и американских технологий выглядят более чем просто перспективно, вопреки потоку заявлений российских политиков о невозможности развивать украинское наукоемкое производство вне союза с РФ.

Одним из самых показательных примеров является создание совместного проекта Американской торговой палатой и аэрокосмическими предприятиями Харькова и Днепропетровска по коммерческому освоению космоса. К 2020-му году проект может принести Украине около 10 млрд долларов инвестиций и создать тысячи рабочих мест.

Кроме этого, одно из ведущих отечественных предприятий по выпуску авиационных двигателей «Мотор Сич» 7 мая начало переговоры с польской компанией PZL Swidnik по монтажу вертолетов Ми-2 и «Сокол», что может стать началом для создания в Польше производственной базы для украинской армии.

Чешская компания Skoda, уже имеющая опыт производства в Украине, планирует в ближайшее время зарегистрировать совместное предприятие для выпуска электровозов на базе Запорожского электровозоремонтного завода. СП будет изготовлять до 25 электровозов в год, используя в процессе производства отечественный металл и некоторые комплектующие, что позволит обеспечить рабочие места в смежных отраслях. Очевидно, что себестоимость продукции «Made in Ukraine» будет ниже, чем у европейских аналогов, что наряду с каналами сбыта европейских партнеров и их репутацией обеспечит сотрудничество хорошими перспективами.

Конечно, вряд ли стоит рассчитывать на ощутимый эффект в ближайшие несколько лет, но освоение новых рынков может стимулировать создание технологического задела на десятилетия вперед.

Любомир Цупрык (УНИАН)