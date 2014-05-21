Кабмин одобрил проект закона о налоговом компромиссе с бизнесом

Кабинет министров Украины в ходе выездного заседания в Николаеве одобрил проект закона Украины о налоговом компромиссе, предполагающем амнистию налоговых обязательств субъектов предпринимательства перед государством в обмен на добровольную уплату части этих обязательств.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«На заседании правительства одобрили проект Закона о налоговом компромиссе для внесения в парламент», - сообщил министр.

В свою очередь, в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина и в СМИ уточнили, что, согласно одобренному законопроекту, использование налогового компромисса предполагает добровольное уточнение недоплаченных налоговых обязательств плательщиками налога на прибыль и налога на добавленную стоимость и уплату 15% от уточненной суммы обязательств в бюджет в течение 60 дней с момента принятия законопроекта и вступления его в силу.

«Законопроект предполагает, что налогоплательщики, которые воспользовались правом на налоговый компромисс, освобождаются от финансовой, административной и уголовной ответственности при условии уплаты согласованных налоговых обязательств, – говорится в сообщении правительства. – Налоговые органы имеют право на проведение документальной проверки крупных налогоплательщиков в случае, если налогоплательщик не воспользовался правом на налоговый компромисс».

Комментируя принятое решение, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что принятый законопроект позволит «снять коррупцию, в том числе в системе налоговых органов». «Он даст возможность честным предпринимателям заплатить часть налогов, которые они не платили, потому что «семья» построила такую модель, и далее работать честно на благо украинской экономики», – цитирует Яценюка департамент информации.

Как сообщал УНИАН, в апреле Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде и бизнесу проработать решение об объявлении налогового компромисса или налоговой амнистии. Как подчеркивал тогда премьер-министр Арсений Яценюк, людям необходимо было дать понять, что добровольно заплатив часть ранее заниженных и невыплаченных налоговых обязательств, они смогут и дальше вести бизнес, и никто их за это не будет преследовать.

Позднее первый заместитель министра налогов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что механизм налогового компромисса предполагает уплату части невыплаченного и заниженного налога на прибыль (в объеме порядка 15% от общей суммы обязательств, сформированных на 1 января 2014 года), а остальная сумма - в 85% - считается «согласованной». Налоговые органы не будут предъявлять к ней претензий.

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