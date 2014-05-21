НБУ до сентября обнародует информацию о владельцах всех банков

Соответствующее обязательство является одним из условий выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро и содержится в меморандуме взаимопонимания Украины с ЕС, который Верховная Рада ратифицировала 20 мая.

Кроме этого, согласно меморандуму, Нацбанк должен подготовить нормы и правила регулирования относительно системных банков для их последующего принятия в текущем году.

Правительство также, в рамках меморандума, должно внести в Раду законопроект с поправками в закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" о раскрытии информации.

Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение о выделении Украине помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты (в них входит 1 млрд евро, который предоставляется в соответствии с подписанным меморандумом), 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд евро поступят от Европейского инвестиционного банка.

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В мае Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране кредита в размере 1 млрд евро, который будет выделяться двумя траншами по 500 млн евро и погашаться на протяжении 15 лет.

20 мая Европейская комиссия от имени Евросоюза выделила Украине первый кредитный транш макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро из общего пакета финансовой помощи в 1,61 млрд евро. Второй транш помощи в объеме 500 млн евро придет в Украину согласно процедуре – после ратификации Меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения.