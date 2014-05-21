Банки могут потерять до 16 млрд гривень от реструктуризации валютных кредитов

Согласно сообщению, инициатива по конвертации валютных кредитов населения по курсу 7,99 грн/долл., который действовал на 1 января 2014 года, содержится в законопроекте «Об урегулировании ситуации с погашением обязательств по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным ипотекой».

По подсчетам НАБУ, кроме этого, банки будут нести убытки от разницы между стоимостью ресурсов и доходностью ипотеки после реструктуризации в течение всего срока действия таких кредитов. Причина в том, что процентная ставка по реструктуризированным ипотечным кредитам в гривне будет ниже себестоимости привлеченных срочных депозитов. Общий объем таких убытков банков может достигать 2-4 млрд грн в год.

В сообщении отмечается, что ассоциация обратилась к регулятору с альтернативными предложениями по урегулированию ситуации с ипотечными кредитами в иностранной валюте.

«Убытки создадут дополнительные нагрузки на капитал банков. Ряд банков может потерять способность придерживаться обязательных нормативов капитала и подвергнуться санкциям Национального банка Украины. Количество проблемных банков может быстро увеличиться, в докапитализации могут нуждаться и государственные банки, что будет означать дополнительную незапланированную нагрузку на государственный бюджет Украины», - говорится в письме НАБУ к регулятору.

По мнению банкиров, компромиссным вариантом может быть конвертация 50% от задолженности заемщика с одновременным учетом разницы в курсах валют и процентных ставках на отдельном кредитном счете заемщика. Часть этой суммы будет ежегодно прощаться (аннулироваться) заемщику пропорционально ежегодному проценту погашенных обязательств по конвертируемой задолженности.

В НАБУ отмечают, что после экономического кризиса 2008 года все банки предлагали клиентам различные программы реструктуризации валютной задолженности и программы по переводу задолженности из иностранной валюты в национальную.

“Таким образом, на сегодняшний день наличие у клиентов кредитов в иностранной валюте является их сознательным выбором с полным пониманием и принятием всех сопутствующих рисков”, - отмечают банкиры.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины направил банкам на рассмотрение проект закона Украины “ О регулировании ситуации с погашением обязательств по кредитам в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой”. Проект предусматривает обязательство банков по заявлению должников конвертировать долларовую ипотеку по курсу на 1 января 2014 года (7,993 грн/долл.) при сохранении неизменной процентной ставки.