Доллар на закрытии межбанка упал до 11, 93 грн

В среду, 21 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,1000, к 12:00 сузился спрэд до 11,9700/12,0100. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 11,9000/11,9300, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1835/16,5975, к 12:00 цены составили 16,4135/16,4725. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,2760/16,3210.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3420/0,3505, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3468/0,3480. К закрытию торгов цены снизились до 0,3448/0,3477.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3675/1,3720.

Напомним, Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл. Повышение курса сегодня объясняют реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время, МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.