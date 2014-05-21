НБУ отключил 8 банков от валютного межбанка

Национальный банк Украины принял решение о проведении проверок 8 банков по валютному законодательству и на время проверки приостановил доступ этих банков к Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, регулятор принял такое решение в связи с дестабилизирующим влиянием уровня обменных курсов гривни, применяемых этими банками при проведении операций на межбанковском валютном рынке Украины, что формирует негативные ожидания о будущей курсовой динамике гривни.

Перечень банков не сообщается.

В текущем году Нацбанк дважды отстранял ряд банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, в частности, 8 банков в конце февраля и 14 банков в середине апреля.

Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, но одновременно ужесточил меры к валютным спекулянтам.

По информации НБУ, данная мера призвана стабилизировать рыночные ожидания обменного курса гривни и способствовать принятию более взвешенных управленческих решений субъектами валютного рынка.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 20 мая, установился на уровне 11,7161 грн/долл.

Согласно заявлению министра финансов Украины Александра Шлапака, объективным для нашей страны является курс гривни к доллару на уровне 11 грн/долл., и обесценивание гривни вызвано реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

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