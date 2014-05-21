"Власти" Крыма вывезли из «Ощадбанка» более 32 млн гривень

Оккупационные власти Автономной республики Крым сегодня вывезли в неизвестном направлении 32,45 млн грн из хранилища государственного «Ощадбанка», и банк намерен отстаивать свои права, грубо нарушенные в результате оккупации Крыма, в международных инстанциях, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Банк напомнил, что 16 мая сообщал о попытках оккупационных властей Крыма изъять наличность из хранилища банка.

«Сегодня крымские мародеры пошли дальше в своих грабительских действиях. Так называемая «самооборона» Крыма с участием их руководителя Мерцалова (советник самопровозглашенного премьер-министра Крыма Владимир Мерцалов - УНИАН) вывезла в неизвестном направлении 32,45 млн грн. Именно эти деньги согласно решению правления «Ощадбанка» были предназначены для выплат пенсионерам, инвалидам, ветеранам, семьям с детьми и другим малозащищенным слоям населения», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что банк лишен возможности выполнять свои обязательства перед крымскими клиентами, и ответственность за это лежит на правительстве Российской Федерации и его оккупационном режиме на полуострове.

«Ощадбанк» приложит все усилия для отстаивания и защиты своих имущественных прав и интересов, которые были грубо нарушены в результате оккупации Автономной Республики Крым Российской Федерацией, в международных инстанциях», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 мая оккупационные власти Крыма пытались изъять 73 млн грн наличных средств в региональном отделении «Ощадбанка», о чем на своей странице в Facebook сообщил глава правления банка Андрей Пышный.

В начале апреля Пышный заявлял, что по отношению к собственности «Ощадбанка» и государства Украина в Крыму осуществляется политический рейдерский захват.

Напомним, что 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации, и в настоящее время банки принимают меры для закрытия своих подразделений в автономии.