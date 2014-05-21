Киргизия может отложить вступление в ТС - Россия не дает денег

Дорожная карта Кыргызстана по вступлению в Таможенный союз может быть не подписана 29 мая в Астане на встрече президентов таможенной тройки, сообщает Tengrinews.kz. Об этом журналистам заявил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Сапар Исаков.

По словам чиновника, правительством Кыргызстана и экспертами стран Таможенного союза проделана огромная работа по разработке Дорожной карты КР. Однако до сих пор не решен вопрос с финансированием обязательных расходов, которые понесет Кыргызстан при вступлении в ТС. Речь идет о создании современных лабораторий, техническом оснащении пограничных пунктов пропуска, исследовательских центров по проверке качества товаров. Планировалось также создание инвестиционного фонда на экономическое развитие республики.

Читайте такжеЧем ударит Запад по России Всего, по подсчетам экспертов, Кыргызстану на это понадобится 370 миллионов долларов. Вопрос выделения денег до сих пор не решен. По данным аппарата президента КР, эти расходы в двустороннем порядке обещала покрыть Россия, но соответствующие документы до сих пор не подписаны.

"На сегодня правительство Кыргызстана ведет переговоры, и у нас есть большая надежда, что мы успеем завершить все необходимые процедуры. И мы выйдем на подписание необходимых договоров с Россией. Речь идет о двух-трех соглашениях, которые сегодня интенсивно рассматриваются российскими экспертами", - заявил Сапар Исаков.

Читайте такжеТорговые перспективы: Russia, goodbye29 мая в Астане состоится заседание Высшего экономического совета. Ожидается, что во время встречи будет подписан проект Договора о Евразийском экономическом союзе.