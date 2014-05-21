Минэкономразвития хочет отменить 10 видов лицензий в сфере внешней торговли

Министерство экономического развития и торговли планирует отменить 10 видов лицензий в сфере внешнеэкономической деятельности.

Текст соответствующего законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно сокращения разрешительных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности)" опубликован на официальном сайте министерства.

“В случае принятия проекта Закона Украины уменьшается уровень регуляторной нагрузки в сфере внешней торговли”, - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает отмену лицензирования экспорта и импорта спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, матриц и дисков для лазерных систем считывания.

Кроме того, согласно проекту закона, отменяются финансовые санкции за несвоевременную подачу отчетов относительно экспортно-импортных операций со спиртом, алкогольными напитками и табачными изделиями.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Министерство экономического развития и торговли Украины подало на рассмотрение Верховной Рады 14 законопроектов относительно дерегуляции экономики.

Ранее министр экономразвития Павел Шеремета заявил, что одной их ключевых задач правительства является формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса. Для этого Минэкономразвития намерено в ближайшие несколько месяцев предпринять активные шаги по дерегуляции экономики, максимально используя опыт ведущих стран рейтинга Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия и др.