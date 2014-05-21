Падение экономики Украины составит 5-10% - Moody's

Падение экономики Украины по итогам 2014 года составит 5-10%, а рост проблемных кредитов в банковской системе вырастет до 30% от общего заемного капитала, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Moody's, текст которого размещен на веб-сайте агентства.

«Moody's рассматривает базовый сценарий, в котором падение ВВП Украины составит по итогам 2014 года 5-10%. Кроме того, агентство отмечает, что с учетом масштабов девальвации валюты и ухудшения финансового положения многих заемщиков, пакет проблемных и просроченных кредитов банков удвоится и составит до 30% от общего количества займов», - говорится в сообщении.

Агентство также ожидает, что состояние банковской системы страны останется негативным, что без сомнения продолжит оказывать влияние на общую стоимость займов и рост стоимости обслуживания банковских операций.

«Условия финансирования останутся волатильными, а способность властей обеспечить поддержку банкам, в случае необходимости, - проблематичной», - отмечают в агентстве.

Кроме того, давление на ликвидность банков будет оказывать отток капиталов и депозитов, который по итогам января – апреля составил 15% и стремление материнских банков, имеющих дочерние структуры в Украине, сократить расходы в условиях политической неопределенности в стране, утверждают эксперты Moody's.

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«Отток капиталов станет ключевым фактором давления на украинские банки в ближайшие 12-18 месяцев. Прибыль банков будет недостаточной для покрытия потерь, возникающих по невозвращенным и проблемным кредитам и вследствие гибкого обменного курса. Мы ожидаем, что украинские банки в течение года будут публиковать негативные данные по своим операциям и заявлять о серьезных финансовых потерях», - отмечают в агентстве. При этом Moody`s прогнозирует создание в Украине некоего резервного фонда в объеме не менее 19% от общего объема выданных украинскими банками кредитов.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16% по итогам года. В то же время, фонд ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в среднесрочной перспективе. В частности, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2% в 2015 году и достигнет на 4-4,5% в среднесрочной перспективе.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

При этом Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем, говорится в региональном экономическом обзоре банка.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

В январе Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s отнесло банковский сектор Украины к группе 10 (самая слабая группа) по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), и оценивает долю проблемных кредитов в банковском секторе в 40% совокупного объема кредитов.