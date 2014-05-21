В Украине по-прежнему продают валюты больше, чем покупают

Чистый приток безналичной валюты в Украину с начала месяца по состоянию на 19 мая составил 163 млн долл., при этом приток наличной валюты за этот период составил 30 млн грн. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Национального банка Украины Сергей Кораблин.

Чиновник также отметил, что чистый приток безналичной валюты в Украину в апреле составил 174 млн долл.

“Мы наблюдаем чистый приток инвалюты в страну и плюс банки и клиенты продают больше, чем покупают”, - сказал он.

При этом Кораблин отметил, что, несмотря на превалирование продажи валюты над покупкой, на межбанке курс гривни продолжает находиться под влиянием социально негативных ожиданий.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа (превышение предложения над спросом) наличной валюты населением в апреле 2014 года составила 259,1 млн долл., в то время как последние 8 месяцев подряд была зафиксирована чистая покупка (превышение спроса над предложением).

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