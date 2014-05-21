Госдолг Украины за квартал снизился на $7,2 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл. (721,837 млрд в гривневом эквиваленте), что на 7,216 млрд долл., или на 9,87%, меньше показателя на начало текущего года в 73,110 млрд долл., сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, прямой и гарантированный государством внешний долг в январе-марте снизился на 608 млн долл., или на 1,62%, - до 36,960 млрд долл., внутренний - на 6,608 млрд долл., или на 18,59%, - до 28,934 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в первом квартале снизился на 6,205 млрд долл., или на 10,33%, - до 53,875 млрд долл. (590,180 млрд в гривневом эквиваленте), его доля в общей сумме государственного и гарантированного государством долга за первый квартал снизилась на 0,27 п.п. – до 81,76%. В том числе внешний долг правительства сократился на 146 млн долл., или на 0,52%, - до 27,786 млрд долл., внутренний - на 6,059 млрд долл., или на 18,85%, - до 26,089 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в январе-марте снизилась на 1,012 млрд долл., или на 7,77%, - до 12,018 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,174 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,845 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за 2013 год выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества на 17 млрд долл. 7 мая.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» для Украины ряд программ по получению финансовой помощи от широкого круга финансовых организаций, которая, по оценкам экспертов, может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет. В частности, 19 мая Украина разместила пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по беспрецедентно низкой ставке купона в 1,8% годовых. Также 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине в объеме 1 млрд евро, первый транш которой в размере 100 млн евро поступил в Украину 20 мая.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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