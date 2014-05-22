Многие руководители международных компаний отказались от бизнес-форума в Петербурге

Немецкие Deutsche Bank, Siemens и энергетический гигант E.ON подтвердили 21 мая, что их руководители не поедут в Санкт-Петербург. Раньше о таком решении объявили руководители еще трех десятков других международных фирм, сообщает "Радио Свобода".

Основным докладчиком бизнес-форума в Санкт-Петербурге 23 мая будет президент России Владимир Путин.

Читайте такжеУкраинцы устроили «коридор позора» участникам Российского инвестиционного форума в Лондоне

Правительство США обратилось к американским бизнес-лидерам с предложением отменить участие в этом мероприятии. Офис канцлера Германии Ангелы Меркель в свою очередь заявил, что его правительство не делало никаких рекомендаций относительно участия представителей немецких компаний.