Доллар на межбанке поднялся до 12,05 грн

В четверг, 22 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне на сегодняшнем открытии торгов составили 16,1870/16,4625.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3455/0,3514.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3663/65 (среда - 1,3712/14).

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,1000. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 11,9000/11,9300.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1835/16,5975. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,2760/16,3210.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3420/0,3505. К закрытию торгов цены снизились до 0,3448/0,3477.