Фонд гарантирования вкладов ликвидирует «Реал Банк» Курченко
Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации «Реал Банка».
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Реал Банка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.
«В соответствии с постановлением правления Национального банка Украины от 21 мая №295 «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Реал Банка» исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение от 21 мая №34 о начале процедуры ликвидации «Реал Банка», - говорится в сообщении фонда.
Фонд уполномочил на ликвидацию банка Владислава Кадырова, ранее временного администратора банка.
Фонд сообщил, что вкладчики банка с 28 мая по 9 июля включительно могут обращаться в учреждения «УкрСиббанка», который является агентом фонда, для получения гарантированной суммы возмещений по вкладу. Выплаты после этой даты будут проводиться на основании индивидуальных письменных обращений в фонд до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.
Выплаты будут проводиться на основании индивидуальных письменных обращений в фонд до дня внесения ликвидации банка как юридического лица.
Требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временные администрации в «Реал Банк» и «Брокбизнесбанк» 3 марта на основании решений Нацбанка о признании этих банков неплатежеспособными.
Ключевым инвестором «Реал Банка» является собственник «Брокбизнесбанка», принадлежащего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.
«Реал Банк» работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу небольших финучреждений.
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