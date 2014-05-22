Фонд гарантирования вкладов ликвидирует «Реал Банк» Курченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Реал Банка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.

«В соответствии с постановлением правления Национального банка Украины от 21 мая №295 «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Реал Банка» исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение от 21 мая №34 о начале процедуры ликвидации «Реал Банка», - говорится в сообщении фонда.

Фонд уполномочил на ликвидацию банка Владислава Кадырова, ранее временного администратора банка.

Фонд сообщил, что вкладчики банка с 28 мая по 9 июля включительно могут обращаться в учреждения «УкрСиббанка», который является агентом фонда, для получения гарантированной суммы возмещений по вкладу. Выплаты после этой даты будут проводиться на основании индивидуальных письменных обращений в фонд до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Выплаты будут проводиться на основании индивидуальных письменных обращений в фонд до дня внесения ликвидации банка как юридического лица.

Требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временные администрации в «Реал Банк» и «Брокбизнесбанк» 3 марта на основании решений Нацбанка о признании этих банков неплатежеспособными.

Ключевым инвестором «Реал Банка» является собственник «Брокбизнесбанка», принадлежащего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

«Реал Банк» работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу небольших финучреждений.

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