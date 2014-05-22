В «Промэкономбанк» ввели временную администрацию

Об этом сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, Фонд принял решение о введение временной администрации в банк на основании постановления правления Национального банка Украины №296 от 21 мая 2014 года «Об отнесении публичного акционерного общества «Промэкономбанк» к категории неплатежеспособных».

Фонд назначил временным администратором банка Игоря Волощука.

По информации фонда, в период временной администрации банка вкладчики могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

В то же время, в фонде подчеркнули, что подача заявлений на выплату средств до начала и в период работы временной администрации законодательством не предусмотрена, выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков, который формирует уполномоченное лицо фонда.

Как сообщал УНИАН, с 24 апреля временная администрация работает в «Интербанке», с 14 марта - в банках «Форум» и «Меркурий», с 3 марта - в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке». Также временная администрация с 17 января работала в банке «Даниэль».

Справка УНИАН. «Промэкономбанк» (г. Донецк) работает в Украине с января 1998 года. По информации на сайте банка его основным владельцем является компания «Суприм-К» (42,4971%).