Постоянный представитель МВФ в Украине: Главное - не сбавлять скорость реформ

- Господин Ваше, новое украинское правительство практически работает 100 дней. Как Вы оцениваете деятельность Кабмина? В свое время премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что это правительство будет самым непопулярным…

- Мне не пристало оперировать категориями «популярное» или «непопулярное». Не моя задача оценивать популярность правительства. Главное то, как правительство работает в сфере экономики, особенно в нынешних условиях. А работает оно хорошо. Кабмин и глава Национального банка «втянулись» мгновенно, очень быстро показали свое стремление провести изменения. Причем повторюсь – речь идет о работе в непростых экономических условиях при реальной угрозе безопасности страны.

Мы отмечаем желание правительства проводить реформы и находиться в постоянном контакте. В ходе обсуждения программы сотрудничества – в марте и апреле – мы не испытывали ровным счетом никаких сложностей и проблем. Мы получали любые данные, вели различные переговоры, и это было действительно положительно. В прошлые годы мы такой отдачи не ощущали. И теперь, конечно, после утверждения программы важно не потерять скорость, желание реализовывать реформы, бороться с коррупцией. Со своей стороны будем этому способствовать.

- Вас устраивает деятельность экономического блока правительства?

- Мы работаем в очень тесном контакте и с главой НБУ, и с министрами экономического блока с первого дня их назначения. Как я уже сказал, мы были впечатлены и воодушевлены их желанием изменить ситуацию в стране. Это - очень положительный момент.

- Мы говорим о преобразованиях, постоянно повторяем слово «реформы». А что есть эти реформы, что наиболее важно для нашей страны, с Вашей точки зрения?

- В сущности, это уже не единожды обсуждалось, об этом шла речь в докладе, который мы готовили к заседанию Совета директоров в конце апреля. Наш главный месседж – проводить преобразования в экономике прозрачно и понятно. Если говорить о деталях, то эти преобразования стоит осуществлять, в первую очередь, в пяти основных секторах.

Во-первых, курсовая и монетарная политика. Мы призываем Нацбанк продолжать подготовку к переходу на инфляционное тагетирование и управлять курсом национальной валюты, не допуская оттока капитала. В этом смысле мы готовы предоставлять любую консультационную помощь.

Во-вторых, стабилизация финансовой системы посредством внедрения эффективных регуляторных механизмов и проведение диагностического обследования банков.

В-третьих, мы выступаем за стабилизацию фискальной политики, в частности, в сфере формирования бюджета. В марте правительство уже провело ряд изменений - бюджет был секвестирован и приведен к более реалистичным показателям, особенно в доходной части, что правильно. Но это не освобождает правительство от осуществления необходимых выплат, включая социальные. Это не избавляет правительство от необходимости ведения более рациональной политики в области государственных закупок и налогов, когда необходимы продуманные решения о налоговых ставках и планах по налоговым сборам. Действительно, тут нужен баланс между доходами и расходами, что, собственно говоря, и является стабилизацией фискальной составляющей.

Еще один сектор, требующий внимания, - энергетика. Этот вопрос мы обсуждали с властями Украины уже очень давно. Мы прогнозировали, что в случае, если ситуация осталась бы прежней и «Нафтогаз» продолжил бы формировать квазидефицит бюджета, то уже по итогам 2014 года он достиг бы 12 % ВВП. Тарифы на газ и тепло в их прежнем виде составляли порядка 20-25% себестоимости, все остальное покрывал бюджет. Ситуацию надо было менять – так как это делали соседние с Украиной страны, также зависимые от импорта топлива.

Приведение тарифов к экономически обоснованному уровню было крайне важным. Но не менее важным было и внедрение системы адресной помощи домохозяйствам. Причем помощи именно тем, кто действительно в ней нуждается. Добавлю также, что в этом блоке вопросов оговаривается и вопрос энергоэффективности, поддержки соответствующих проектов.

Наконец, еще одна сфера взаимных интересов – построение благоприятного инвестиционного климата. Тут, пожалуй, предстоит наибольший объем работы, поскольку ситуация объективно весьма тяжелая. Не получится отделаться просто макроэкономическими шагами или принятием двух-трех законов. Скажем, принятие закона о госзакупках, бесспорно, - важный шаг, наведение порядка в сфере возмещения НДС – показательно и тоже важно. Но таких шагов должно быть еще много. И главное, нововведения должны работать.

Это, пожалуй, - основные направления совместной работы правительства и Фонда на текущий момент. Но это - магистральные вещи, а существует более десятка детальных и конкретных направлений, которые мы так или иначе будем отслеживать – в фискальной сфере, в сфере энергетики, развития бизнес-среды, борьбы с коррупцией.

- Какие риски Вы назвали бы наиболее опасными для Украины?

- В своем докладе, подготовленном к Совету директоров, мы указали наиболее очевидные риски. Речь идет об угрозах макроэкономического характера – ухудшение торговли, сокращение производства, политические риски. Мы видим потенциал к развитию – например, в случае роста цен на сталь или зерно, которые являются основными статьями украинского экспорта. Но данные факторы могут быть снивелированы в случае, если, скажем, правительство сбавит скорость реформ.

Дабы этого не произошло, программа сотрудничества сформирована таким образом, что в ближайшие два года мы проведем 8 оценочных миссий, по итогам работы которых Украина получит 9 кредитных траншей, включая первый транш, который уже пришел. Более того, первые два обзора будут осуществляться каждые два месяца, что, в общем, в новинку, поскольку обычно такие обзоры в других странах проводятся раз в квартал. Кроме этого, при разработке программы мы приложили усилия, чтобы заручиться поддержкой политических лидеров, что должно способствовать как раз снижению рисков, которые бесспорно существуют.

- МВФ дал прогноз развития экономики Украины – «минус» 5% ВВП по итогам года. Минфин считает, что это - слишком «сурово». А как по мнению МВФ – прогноз можно пересмотреть в сторону улучшения?

- Можно. Вопрос, с какой целью. Цель ведь не в цифрах. Наша общая цель – стабилизация экономики страны. И если мы увидим положительные тенденции, прогноз, конечно, будет пересмотрен.

- В июне мы ожидаем приезда оценочной миссии. Сформирована ли уже повестка дня и на что будет обращаться особое внимание?

- Действительно, мы ожидаем приезда миссии в конце июня – начале июля. Дата визита пока не утверждена – как только узнаем, обязательно сообщим. Но пока план такой: миссия будет работать в Украине, затем к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.

Миссия будет сконцентрирована на оценке экономической ситуации, а также прогресса, который должен быть достигнут, по сравнению с мартом 2014 года. В основном, это будут макроэкономические вопросы.

Но важно сказать, что до приезда оценочной миссии мы ожидаем технические миссии, которые прибудут с целью оказания именно консультационной помощи правительству в вопросах фискальной дисциплины, борьбы с коррупцией. Они также внесут свой вклад как в оценку ситуации в стране, так и в достижение необходимого прогресса, который станет залогом положительного решения Совета директоров в отношении Украины.

- Фактор политической нестабильности - насколько он важен сейчас и будет важен в дальнейшем для МВФ с точки зрения пересмотра программы сотрудничества или оценки ее выполнения?

- Конечно, он важен. И мы, находясь здесь, отслеживаем ситуацию ежесуточно. Я хочу выразить признательность правительству – мы не испытываем дефицит информации и получаем все оперативные сводки, в первую очередь, финансового характера – о работе подразделений Национального банка, налоговой администрации в восточных регионах. Но если посмотреть на цифры и на факты, то риск очевиден.

- Он станет предметом изучения оценочных миссий?

- Не исключено, поскольку работа оценочной миссии заключается в том, чтобы показать картину в комплексе. Бесспорно, мы будем обсуждать этот вопрос. Но не менее важными будут действия правительства по преодолению трудностей и оценка этих действий нашими специалистами. Повторюсь: их мнение и оценка в итоге будут основополагающими для решения Совета директоров в июле.

- К слову об оценках. Украинские эксперты уже успели покритиковать программу сотрудничества с МВФ в части контроля. Согласно апрельскому докладу, проверять будут все – от налоговой и таможенной документации до выполнения росписи бюджета. Кроме того, к сентябрю МВФ выйдет с определенными рекомендациями для правительства, в частности, по упразднению налоговых льгот для аграриев. Многие называют это неприемлемым. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Я бы не называл это контролем. В любом случае, реформы проводит правительство, а бизнес ощущает эффект от преобразований. Мы же получаем только цифры и оцениваем именно их. Да, есть ориентиры, прогнозные показатели, план действий. Задача правительства эти цели и ориентиры достичь, если, конечно, мы говорим о желании и дальше вести политику реформ.

Что же касается НДС для аграриев, то вопрос требует комплексного решения. Мы в сентябре планируем детально обсудить данную тему. И она этого заслуживает, потому что сельское хозяйство - порядка 19% ВВП страны. Можно ли предоставлять налоговые льготы столь мощному и динамично развивающемуся сектору? Не слишком ли это накладно для бюджета? Наверное, на проблему стоит взглянуть более пристально и просчитать реальные потери и приобретения в случае, если налогообложение аграрного сектора будет пересмотрено и модернизировано. Именно поэтому мы и предложили правительству обсудить вопрос НДС не сейчас, а с 2015 года. Время для дискуссий есть. Более того, мы открыты к диалогу, основой которому будут предложения правительства по реформированию налогообложения НДС в сельскохозяйственном секторе, они должны быть представлены к концу сентября.

- А как Вы смотрите на заявление министра финансов Украины, что кредитные средства, в том числе МВФ, будут потрачены на выполнение внешних обязательств Украины. Программа это допускает?

- В сущности, роль МВФ как раз в том и состоит - помогать странам укреплять финансовое положение с тем, чтобы они могли выполнять свои обязательства. Украина - не исключение. И поэтому выполнение ею своих обязательств посредством помощи МВФ не исключается. Другое дело, что часть средств, наверное, все-таки будет направлена на бюджетную поддержку, поскольку мы видим, что правительство пока не в состоянии финансировать внутренние потребности. Кстати, 2 млрд долл. из первого транша планировалось направить как раз в бюджет.

- МВФ предоставляет Украине значительную помощь. Но это - кредит, его необходимо будет вернуть. А когда, с Вашей точки зрения, в Украину придут инвесторы, готовые вложить не меньшие средства?

- Я очень надеюсь, что придут. Ведь если смотреть в комплексе, то, во-первых, программа кредитования открывает Украине двери к другим донорам, а во-вторых, процесс реформ, как мы надеемся, позволит улучшить бизнес-среду в Украине, что привлечет инвесторов в дальнейшем. Главное сейчас - сделать экономику прозрачной и уже к этой основе привязать потенциал Украины, который, с нашей точки зрения, достаточно велик.

Олеся Сафронова (УНИАН)