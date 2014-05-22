Доллар на межбанке опустился ниже 12 гривень

В четверг, 22 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0500, к 12:00 сузился спрэд до 11,9100/11,9900, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня сегодня открылся котировками 16,1870/16,4625, к 12:00 цены составили 16,2910/16,4045.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3455/0,3514, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3467/0,3491.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3663/65, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 21 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,1000. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 11,9000/11,9300.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1835/16,5975. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,2760/16,3210.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3420/0,3505. К закрытию торгов цены снизились до 0,3448/0,3477.