Федрезерв США продолжит мягкую монетарную политику

Регуляторы ФРС США в апреле начали готовить почву для отмены мягкой монетарной политики с обсуждения того, как лучше контролировать процентные ставки в процессе вывода триллионов долларов из финансовой системы.

Окончательное решение принято не было, и протокол последнего заседания, опубликованный в среду, свидетельствует, что ФРС пока не готова "нормализовать" денежно-кредитную политику или повышать ключевую ставку в обозримом будущем, сообщает Reuters.

Тем не менее, обсуждение на заседании Центробанка 29-30 апреля наряду с новыми комментариями ведущих регуляторов показывает, что дискуссия о стратегии отмены становится все более напряженной, а раскол во мнениях об экономике США увеличивается.

Следующее заседание состоится в середине июня, когда к комитету, определяющему денежно-кредитную политику, присоединится Стэнли Фишер, бывший председатель Банка Израиля, чье назначение в совет ФРС было подтверждено в среду Сенатом США.

Хотя экономические прогнозы, обновленные на апрельском заседании, по-прежнему оптимистичны, регуляторы единодушны в том, что достижение устойчивого повышения уровня инфляции, вероятно, займет годы.

Участники заседания также обсудили рынок занятости США, проанализировав данные о том, что падение доли кратковременно безработных может вызвать скачок инфляции даже при необычайно высоком количестве долговременно безработных.

Многие чиновники считают такой вывод неочевидным. Более того, они сослались на слабый рост зарплат как на указание, что рынок труда может оказаться более вялым, чем можно подумать, судя по уровню безработицы в 6,3%.

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Обсуждение отмены аккомодационной политики ФРС - еще один сигнал о том, что эра нулевых ставок и масштабной скупки облигаций подходит к концу. Закачав в финансовую систему триллионы долларов, ФРС сейчас должна разработать инструменты для их вывода.

"Участники в целом согласны, что начать обсуждение вариантов нормализации на этом заседании было разумно", - говорится в протоколе. Обсуждение "не подразумевало, что нормализация обязательно начнется в обозримом будущем", добавляет документ.

Инвесторы ожидают, что ФРС повысит ключевую ставку не ранее середины следующего года, и протокол последнего заседания ФРС не изменил это мнение.