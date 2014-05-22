Пятницкий рассказал о перспективах украинских товаров на рынках ЕС

Украина может вдвое увеличить объем тарифных квот на поставки товаров в Евросоюз в 2014 году.

Об этом в ходе круглого стола заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«Это уникальный год, когда, грубо говоря, за 8 месяцев можно использовать двойной объем годовой квоты», - сказал Пятницкий.

По его словам, действие автономных торговых преференций, предоставленных ЕС в одностороннем порядке, предусматривает полную годовую квоту, а подписание экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС откроет еще одну годовую квоту до конца года.

«Если мы начинаем соглашение с первого сентября или первого октября, то мы начинаем его как полноценное соглашение. Квота будет действовать годовая, не квартальная, не скорректированная на определенное количество месяцев, а именно годовая”, - уточнил Пятницкий.

Кроме того, он отметил, что Украина в дальнейшем сможет увеличивать размеры квот, если действующие квоты будут исчерпаны, а европейские потребители будут заинтересованы в дальнейших поставках.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит украинским экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Данный режим будет действовать до 1 ноября этого года либо до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. В дальнейшем Евросоюз может продлить действие этих преференций.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (EFTA) - зона свободной торговли, объединяющей таможенные территории четырех европейских стран, не вступивших в Европейский Союз, в частности, Республики Исландия, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегии и Швейцарской Конфедерации. Зона свободной торговли обеспечивает странам-членам режим свободной торговли товарами и услугами, а также гарантирует свободное движение капиталов и физических лиц.