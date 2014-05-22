Украина заняла 49-е место в рейтинге конкурентоспособности стран

Украина заняла 49-е место из 60 в ежегодном мировом рейтинге экономической конкурентоспособности стран, который проводится международным Институтом развития менеджмента (IMD), сообщается на сайте организации.

Первое место в рейтинге заняли США. Как отмечается в сообщении, причина успеха США заключается в стойкости экономики, низких показателях безработицы и доминировании в области технологии и инфраструктуры.

В первую десятку самых конкурентоспособных стран также вошли Швейцария, Сингапур, Гонконг, Швеция, Германия, Канада, Объединённые Арабские Эмираты, Дания, Норвегия и Люксембург.

Согласно рейтингу, Эстония заняла 30-е место, Казахстан – 32-е, Литва – 34-е, Латвия – 35-е, Россия – 38-е.

Справка УНИАН. The IMD World Competitiveness Yearbook — ежегодное аналитическое исследование конкурентоспособности, которое IMD проводит с 1989 года в содружестве с исследовательскими организациями во всем мире. До 1996 года Институт готовил отчеты о конкурентоспособности экономик совместно с аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ), а с 1996 года эти две организации выпускают два разных исследования.

Украина заняла 84-е место из 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) рейтинга ВЭФ, опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны.