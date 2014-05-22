Межбанк закрылся долларом по 12 гривень

В четверг, 22 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9200/12,0000 грн/долл. против 11,9100/11,9900 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2915/16,4050 грн/евро против 16,2910/16,4045 грн/долл. на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3655/1,3685.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3474/0,3494 грн/рубль против 0,3467/0,3491 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,3100 (-0,1200).

Читайте такжеНБУ до сентября обнародует информацию о владельцах всех банков

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,9000/11,9300 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,2760/16,3210 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3505 грн/рубль.