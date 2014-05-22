В Минфине подсчитали, что армии нужно 12 млрд гривень

Министерство финансов Украины, на основании запросов военных о финансировании, оценивает их потребности в 12 млрд грн, сообщил сегодня журналистам министр финансов Александр Шлапак.

Министр напомнил, что правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц, но потребности военных в финансировании значительно больше.

«Запрос, который военные нам направили, оценивается приблизительно в 12 млрд грн. Мы это постепенно соберем», - сказал Шлапак, покупая казначейские обязательства в кассе «Ощадбанка».

Министр призвал покупать казначейские обязательства, выразил уверенность, что его примеру последуют члены Кабинета министров, и пообещал, что облигации будут погашены через 2 года.

«Эти облигации через два года государство вам погасит, могу вам это обещать», - сказал он.

Шлапак также сообщил, что средства от продажи казначейских обязательств «военные» в размере 100 млн грн направят на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

«Мы решили на 100 млн грн закупить 5 бронетранспортеров и бронежилеты», - сказал министр. По его информации, в целом на потребности армии уже направлено свыше 7 млрд грн из госбюджета.

Читайте такжеНа поддержку украинской армии уже перечислили более 122 млн грн

Как сообщал УНИАН, со вчерашнего дня началось размещение казначейских обязательств «военные», выпущенных на 100 млн грн для физических лиц.

