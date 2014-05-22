Во время обыска у главреда “Вести” обнаружили 1,5 млн гривень

Сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании “Вести Масс-Медиа” обнаружили у издателя газеты “Вести” Игоря Гужвы 1,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил заместитель министра доходов и сборов, курирующий службу финансовых расследований Владимир Хоменко.

«Нашли в кабинете у Гужвы (главного редактора газеты «Вести» - УНИАН) 1,5 млн грн. Арестовано 313 тыс. грн на его личных счетах. На счетах “Вести Масс-Медиа” - 97 тыс. грн. Эти средства уголовного происхождения»,- сказал Хоменко.

По его словам, в данный момент обыск в офисе “Вести Масс-Медиа” продолжается, однако сотрудникам Миндоходов пытаются помешать.

«Сейчас блокируют проведение обыска. Стягивают народ и самооборону», - сказал замминистра.

Хоменко пояснил, что начиная с апреля текущего года, сотрудники министерства расследуют незаконную конвертационную деятельность отдельных финансовых учреждений Украины. В частности Миндоходов установило, что предприятие «Торггазстрим ЛТД» (г. Симферополь) перечислило 93,6 млн грн в адрес Сумского частного предприятия, которое длительное время декларирует отсутствие хозяйственной деятельности. После чего указанная сумма была перечислена на счет «Вести Масс-Медиа». В связи с этим Хоменко заявил, что налоговая милиция расследует причастность компании «Вести Масс-Медиа», которая занимается выпуском ежедневной бесплатной газеты «Вести», к незаконной конвертационной деятельности.

По словам Хоменко, сотрудники налоговой милиции обнаружили, что “Торггазстрим ЛТД” связан с “Реал Банком”, который принадлежит скандально известному бизнесмену Сергею Курченко.

“Я неоднократно говорил, что мы работаем по банкам, которые задействованы в схемах Курченко. Сейчас начали отрабатывать “Реал-банк”. Когда мы отрабатывали “Реал-банк” в Симферополе, мы вышли на "Торггазстрим ЛТД", которое перечислило 93,6 млн грн финансовой помощи в адрес “Ледис” (Сумская обл.)”, - сказал он.

Замминистра сообщил, что один директор сумского предприятия был допрошен правоохранительными органами, однако никакой информации предоставить не смог. Второй руководитель компании в настоящее время скрывается.

Хоменко сообщил, что для выяснения законности происхождения и использования этих средств будет осуществляться досудебное следствие по фактам фиктивного предпринимательства и отмывания доходов, полученных преступным путем.

Вместе с тем, Хоменко подчеркнул, что не нужно расценивать действия налоговой милиция как давление на журналистов.

“Я еще раз говорю, меня не интересует, о чем пишет газета, какие материалы готовит, для кого пишет и кому она продается. Мы (налоговая милиция - УНИАН) не выполняем никакого заказа”, - сказал Хоменко.

В тоже время Игорь Гужва на своей странице в Facebook написал, что 1,5 млн. гривень, которые нашли в кабинете, принадлежат одному из сотрудников.

Справка УНИАН. "Вести Масс-Меда" входит в состав крупного украинского медиахолдинга "Мультимедиа инвест-групп". Холдингу также принадлежит интернет-газета "Вести", телеканал UBR, еженедельный журнал "Вести. Репортер". Руководителем и собственником холдинга является Игорь Гужва.