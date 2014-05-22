В МВФ рассказали, когда Украина получит второй транш кредита

Украина в конце июля - начале августа может получить от Международного валютного фонда второй транш кредита в объеме 1,4 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

«Мы ожидаем приезда оценочной миссии в конце июня – начале июля. Дата визита пока не утверждена. Как только узнаем, обязательно сообщим, – сказал Ваше. - Но пока план такой: миссия будет работать в Украине, затем к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа».

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При этом Ваше подчеркнул, что миссия будет сконцентрирована на оценке экономической ситуации, а также прогресса, который должен быть достигнут по сравнению с мартом 2014 года. «В основном это будут макроэкономические вопросы», - подчеркнул Ваше.

Он также добавил, что до приезда оценочной миссии в Украине будут работать технические миссии, целью которых станет оказание именно консультационной помощи правительству в вопросах фискальной дисциплины, борьбы с коррупцией. «Они также внесут свой вклад как в оценку ситуации в стране, так и в достижение необходимого прогресса, который станет залогом положительного решения Совета директоров в отношении Украины», - отметил Ваше.

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Он не исключил, что фактор политической нестабильности также будет учтен. «Работа оценочной миссии заключается в том, чтобы показать картину в комплексе. Бесспорно, мы будем обсуждать этот вопрос (политической нестабильности - УНИАН). Но не менее важными будут действия правительства по преодолению трудностей и оценка этих действий нашими специалистами».

При это глава представительства МВФ добавил, что Фонд отслеживает ситуацию постоянно. «Находясь здесь, отслеживаем ситуацию ежесуточно. Я хочу выразить признательность правительству – мы не испытываем дефицита информации и получаем все оперативные сводки, в первую очередь финансового характера – о работе подразделений Национального банка, налоговой администрации в восточных регионах», - сказал он.

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